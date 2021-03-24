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Политика24 марта 2021 22:02

Посольство России заявило, что нелегитимные санкции Канады не останутся без ответа

Представители дипмиссии считают эти ограничения абсолютно контрпродуктивными
Ксения АНУФРИЕВА
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Посольство России заявило, что нелегитимные санкции Канады не останутся без ответа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санкции со стороны Канады в отношении России являются абсолютно контрпродуктивными и нелегитимными с точки зрения международного права. Эти ограничения не останутся без ответа, сообщили в среду, 24 марта, в российском посольстве в Оттаве.

- Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно. Естественно, что данный недружественный шаг, который наносит ущерб и без того сложным двусторонним отношениям, не останется без адекватного ответа с российской стороны, - сообщил представитель дипмиссии в интервью агентству ТАСС.

В посольстве России в Оттаве добавили, что попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны канадских властей и навязывание нашему государства искаженного и политизированного восприятия действительности изначально обречены на провал.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня правительство Канады ввело санкции против девяти чиновников России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. В «черный список» попали в том числе главы ФСБ, ФСИН, Генеральной прокуратуры и Росгвардии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти считают данные санкции незаконными и намерены предпринять ответные меры.