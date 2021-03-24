Сборная России сыграет с Мальтой в гостях. Дзюба - в старте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба с первых минут появится на поле в первом поединке отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против Мальты. Сегодня, 24 марта, команда Станислава Черчесова проводит поединок в гостях на поле в Та-Кали на Национальном стадионе.

Тренерский штаб нашей команды назвал стартовый состав на игру с Мальтой. Он выглядит следующим образом:

Антон Шунин (вратарь), Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Даниил Фомин, Ильзат Ахметов, Далер Кузяев, Александр Головин, Артем Дзюба, Алексей Ионов.

При этом, в запасе у сборной России на матч остались Нойштедтер, Мостовой, Соболев, Заоболтный, Жемалетдинов, Дюпин, Кудряшов, Миранчук, Лунев, Жирков, Смольников, Мухин.

Стартовый состав сборной Мальты на игру выглядит следующим образом: Анри Бонелло (вратарь), Курт Шоу, Андрей Агиус, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Бьорн Кристенсен, Мэтью Гийомье, Райан Камендзули, Тедди Теума, Юрген Дегабриэле, Люк Монтебелло.

Матч Мальта - Россия начнется в 22:45 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.