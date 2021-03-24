США и Евросоюз договорились координировать усилия в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и Европейский союз договорились координировать свои усилия против «конфронтационного поведения» России. Об этом в среду, 24 марта, заявил глава европейский дипломатии Жозеп Боррель.

- Мы решили координировать с американской стороной нашил усилия в ответ на конфронтационное поведение России. Евросоюз и США должны побудить российскую сторону отказаться от этого пути, - заявил он в ходе пресс-конференции после переговоров в Брюсселе с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

До этого Жозеп Борель говорил, что РФ является для Европы «опасным соседом». При этом глава дипломатии ЕС заявил о важности сохранения диалога с российской стороной для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как писал сайт kp.ru, накануне генсек НАТО заявил, что государства Североатлантического альянса будут комбинировать сдерживание российской стороны с открытостью к диалогу с ней. Представитель России в Вене отметил, что НАТО следует определиться со своей позицией по России, поскольку усидеть на двух стульях одновременно не удастся.