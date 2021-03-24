СБУ обвинила двух бывших депутатов Рады в поставках вооружения из России Фото: REUTERS

Украинская Служба безопасности обвинила двух бывших депутатов Верховной Рады в поставках вооружения из России. Правоохранительный орган в среду, 24 марта, заявил о разоблачении деятельности незаконного вооруженного формирования, организаторами которого, по версии следствия, были экс-депутаты Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

- Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования – так называемой «частной военной компании». Деятельность данного формирования была направления на подготовку тяжких преступлений, в том числе угрожающих основам нацбезопасности Украины, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

По версии украинских следователей, экс-депутаты Верховной Рады Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко – организаторы и участники незаконной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения с территории России. Сообщается, что впоследствии данное вооружение продавали госпредприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Государственной бюро расследований Украины обвинило в государственной измене экс-главу правительства Незалежной из-за подготовки им 11 лет назад Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.