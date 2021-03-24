Бастрыкин взял под личный контроль дело об истязании девочки-маугли из Талдома

Голодная девочка, брошенная мамой, ела кошачий корм.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что абсолютно голую девочку, ползающую на четвереньках в кучах мусора, днем во вторник, 23 марта, нашли полицейские. В этот дом на окраине города Талдома Московской области их привел странный 65-летний мужчина. Заметив на улице стражей правопорядка неизвестный пустился бежать.

Мужчина решил спрятаться в частном доме. Когда патрульные вошли внутрь, то обнаружили там голую малышку, а сам 65-летний гражданин назвал себя крестным мамы девочки.

Ребенка с признаками истощения госпитализировали в больницу. На вид ей было не больше трех лет, но позже выяснилось, что девочке шесть лет.

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