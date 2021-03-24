Россия в новой форме играет с Мальтой. Фото: REUTERS

На острове Мальта завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу. Мальтийцы принимают на своем поле сборную России и пока что стартовые 45 минут поединка прошли хорошо для команды Станислава Черчесова. Долго не побеждавшая пока российская дружина отметилась двумя голами в ворота более слабого соперника.

В середине первого тайма на 23-й минуте поединка после паса динамовца Фомина первый гол в ворота Мальты забил наш капитан - форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба. Для Дзюбы гол стал 27-м в составе сборной России и он обошел Владимира Бесчастных в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды за всю историю, о чем сообщило агентство Opta.

Ну а за 10 минут до конца первого тайма Дзюба проявил себя в роли ассистента. Именно после его голевой передачи второй мяч в ворота мальтийцев забил Марио Фернандес. До конца первого тайма счет не изменился - Россия побеждает Мальту после стартовых 45 минут поединка со счетом 2:0. После 15-минутного перерыва встреча будет продолжена.