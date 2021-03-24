Власти Австрии на неделю запретят гражданам выходить из дома без уважительной причины Фото: REUTERS

В федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии в период с 1 по 6 апреля 2021 года будет действовать жесткий карантин из-за роста случаев заболевания граждан коронавирусной инфекцией. Об этом объявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер.

- На это время мы намерены закрыть предприятия сферы услуг и <...> закрыть торговлю, за исключением жизненно необходимых - аптек и продуктовых магазинов. В-третьих, на этот период нужно будет носить маску типа FFP2 на свежем воздухе там, где много людей, - заявил представитель австрийского ведомтсва на пресс-конференции.