Politico: В Берлине просят Еврокомиссию закупить российскую вакцину "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители Германии обратились с призывом к Еврокомиссии (ЕК) произвести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом в среду, 24 марта, со ссылкой на представителя германской администрации сообщает газета Politico.

- Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V", - рассказал изданию представитель властей ФРГ.

Также отмечается, что ЕК на данный момент находится в процессе запуска этой процедуры.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые первыми в мире создали эффективную и безопасную вакцину против коронавируса. Сейчас в нашей стране официально зарегистрированы три препарата от covid-19. Накануне отечественной вакциной привился и глава РФ Владимир Путин.