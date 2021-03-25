В США вакцинированным от COVID-19 предлагают бесплатный попкорн и дешевое пиво Фото: REUTERS

В США и за их пределами различные компании предлагают гражданам, которые уже сделали прививку от коронавируса, бесплатные товары, попкорн и пиво со скидками.

Так, в американском городе Кливленд в штате Огайо пивоварня Market Garden готова отдать вакцинированным людям пиво всего по 10 центов (около 8 рублей). Такая акция будет действовать только для тех, кто предъявят сертификат о вакцины против ковида.

- Чтобы отпраздновать создание вакцины и предстоящие лучшие и яркие дни, мы предлагаем первым вакцинированным в 2021 году людям, которые принесут в ресторан свой сертификат вакцины против Covid-19, любое пиво Market Garden всего за десять центов, - говорится в сообщении на сайте пивоварни.

Тем временем, как отмечает издание New York Times, сеть кинотеатров в Огайо, предлагает привившимся до 30 апреля текущего года получить бесплатную порцию попкорна, весом один килограмм.