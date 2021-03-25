В Госдуме объяснили, что Роскомнадзор не принуждает соцсети собирать данные паспортов

Проект приказа Роскомнадзора (РКН) о сборе согласий на обработку общедоступных персональных данных не обязывает социальные сети и мессенджеры получать паспортные данные новых пользователей. Об этом заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По мнению депутата, у этих платформ останется право выбора - запускают собственные сервисы для получения от пользователей согласий на распространение их персональных данных, либо использовать единую информационную систему РКН.

- Речь не идет о принуждении использовать только систему Роскомнадзора, новеллы коснутся только новых пользователей социальных сетей, - пояснил Горелкин ТАСС.