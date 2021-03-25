Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в российских регионах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Температура воздуха днем в ближайшие пять дней на территории всей европейской части России будет примерно одинаковой: столбик термометра покажет отметки от +6 до +8 градусов

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, север на это время почти не будет отличается от юга.

-В европейской части страны с 25 по 29 марта прогнозируется однородный температурный режим. На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре Европейской России и на севере. Дневные температуры от +6 до +8 градусов <...> Север не отличается от юга. Полная уравниловка, - рассказал синоптик о погоде РИА Новости.