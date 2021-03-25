Россия рассмотрит возможность создания цифрового проездного для международных полетов в ЕАЭС Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия может создать специальный цифровой проездной в виде мобильного приложения. Оно позволит осуществлять гражданам международные перелеты внутри ЕАЭС для ускорения восстановления авиаперевозок после падения рынка из-за пандемии коронавируса.

На данный момент этот вопрос представители Минтранса РФ обсуждают с авиакомпаниями. Об этом ТАСС рассказал источник в одной из российских авиакомпаний.

Также планируется рассмотреть и возможность ускорения внедрения цифрового проездного IATA Travel Pass, который уже работает на некоторых авиамаршрутах за рубежом.