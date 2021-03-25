Генпрокуратура составила портрет среднестатистического преступника в России

Генпрокуратура РФ составила описание типового преступника в России. Согласно данным надзорного ведомства, обычно это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования.

Отмечается, что на долю преступников-мужчин в этой возрастной категории приходится почти 54% преступлений. Среди злоумышленников, которые имеют среднее общее или среднее профессиональное образование выделяют всего 34,6% и 34,8% соответственно, без постоянных источников доходов (69%). В 93% случаев закон нарушают именно граждане России, пишут РИА Новости.