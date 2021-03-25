Последние новости на утро 25 марта 2021: В Минобороны заявили, что США начали против России "ментальную" войну

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 25 марта 2021 года. Западные страны во главе с Соединенными Штатами развязали против России новый тип войны - ментальную, заявил советник министра обороны, действительный госсоветник третьего класса Андрей Ильницкий. По его мнению, последствия такой войны могут проявиться не сразу. Западные страны избегают прямой военной конфронтации с РФ, поскольку та способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией, и вероятность такого конфликта исключена на ближайшие десять лет. Поэтому, как отмечает советник, Запад под руководством Америки развязал информационно-гибридную войну.

Центробанк России в 2022 году планирует начать эксперимент по сбору монет у населения через специальные приемники. Пилотный проект ЦБ хотят запустить в одном из регионов страны.

В России 42% граждан, имеющих собственный автомобиль, намерены продать его в 2021 году. Остальные 58% опрошенных признались, что пока либо не планируют продажу, либо не определились с планами.

Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан и Красноярский край названы самыми худшими регионами России для бизнеса. На предприятия этих субъектов пришлось две трети всех потерь бизнеса страны.

МВД России выступило с предложением ужесточить наказание для водителей за пьяную езду, которые ранее уже употребляли спиртное за рулем. Так, в ведомстве предложили лишать водителя-рецидивиста свободы до 3 лет или штрафовать до 500 тысяч рублей.

Сенат США впервые утвердил женщину-трансгендера по пост помощника министра здравоохранения страны. Теперь ей стала Рейчел Левин. За ее кандидатуру проголосовали 52 законодателя, а против - 48.

Сборная Россия победила Мальту 3:1 в первой игре отбора на чемпионат мира 2022 года. В нашей команде голами отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.