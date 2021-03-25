Депутат Госдумы призвал Евросоюз и Украину прекратить "вопли" из-за земли в Крыму

В Госдуме призвали Евросоюз отказаться от "воплей" из-за земли в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и власти Украины "прекратить вопль" по поводу запрета для иностранных граждан и компаний владеть земельными участками на большей части Крыма.

- ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам - справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией, - заявил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Напомним, 20 марта 2021 года вступил в силу указ о запрете для иностранных граждан, компаний и лиц без гражданства владеть земельными участками в 19 из 25 муниципальных образований в Крыму. Указ был подписан год назад. При этом МИД Евросоюза и Украины отказались признавать данный указ.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что из-за указа более пятисот иностранцев отказались о своих земельных участков в Крыму.

В Госсовете Крыма ранее рассказали, как иностранцы смогут сохранить приобретённые земельные участки.