Лавров призвал Южную и Северную Кореи отказаться от гонки вооружения

Лавров: Москва и Сеул призывают к скорейшему началу переговоров по Корейскому полуострову Фото: REUTERS

Власти Южной Кореи и КНДР должны отказаться от продолжения гонки вооружений в регионе и от наращивания военной активности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона, - отметил глава МИД России.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён выразил надежду на содействие России в урегулировании конфликта между сторонами.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru вчера, 24 марта, Комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что Северная Корея провела тестовый пуск крылатых ракет около Жёлтого моря. На встрече с Сергеем Лавровым глава МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность этим инцидентом.