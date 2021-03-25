Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Эстафета олимпийского огня началась в префектуре Фукусима и далее пройдёт по остальным префектурам Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии сегодня, 25 марта 2021 года, стартовала эстафета олимпийского огня. Передача огня началась в префектуре Фукусима на стадионе J-Village, сообщается на сайте Организационного комитета Олимпиады.

Эстафету открыла футболистка Азуса Ивасимидзу. Она играла за сборную Японии с 2006 по 2016 год.

Передача олимпийского огня продлится 121 день и пройдёт по всем 47 префектурам страны. Церемония открытия Олимпийских игр пройдёт 23 июля 2021 года, а завершится Олимпиада 8 августа.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в этом году старт эстафеты олимпийского огня пройдёт без зрителей и начался в 9:40 утра по местному времени (3:40 по московскому времени).

Напомним, Олимпиада-2020 был отменена из-за начавшейся пандемии коронавируса. Её перенесли на год, но название оставили прежним.