Факел олимпийского огня погас во время эстафеты в Японии Фото: REUTERS

На эстафете олимпийского огня в японской префектуре Фукусима погас факел олимпийского огня

Как передает агентство Kyodo, факел немедленно вновь зажгли при помощи лампады, после чего забег продолжился.

Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии сегодня, 25 марта 2021 года, в префектуре Фукусима на стадионе J-Village. Церемонию открыла футболистка Азуса Ивасимидзу, которая играла за японскую сборную десять лет - с 2006 по 2016 год.

Как писал сайт kp.ru, передача олимпийского огня продлится 121 день и пройдёт по всем 47 префектурам страны. Церемония открытия Олимпийских игр пройдёт 23 июля 2021 года, а завершится Олимпиада 8 августа.

Напомним, Олимпиада-2020 был отменена из-за начавшейся пандемии коронавируса. Её перенесли на год, но название оставили прежним, однако состоится она уже без иностранных гостей.