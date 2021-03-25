Разрабатываемый в России космический мини-челнок "Буран" будет беспилотным Фото: Shutterstock

Разрабатываемый в России космический мини-челнок «Буран» по размерам будет соответствовать американскому кораблю X-37B, а предназначением космического челнока станет - беспилотная транспортировка грузов на орбиту и их возвращение.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, космический аппарат, разрабатываемый НПО «Молния», является беспилотным гражданским аналогом американского X-37B, таким образом он должен быть создан в подобной размерности. Собеседник агентства уточнил, что челнок не будет предназначаться для пилотируемых полетов, «а проектируется под доставку и возвращение грузов из космоса».

По словам источник, космический аппарат является инициативной разработкой НПО «Молния», и предназначенная для коммерческого рынка.

Согласно плану, на орбиту челнок будет выводить ракета-носитель типа «Союз».

О том, что НПО «Молния» создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения, стало известно в минувшую среду, 24 марта. По прогнозам, комплекс отправится в космос «в ближайшие пять лет».