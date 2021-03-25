Адвокат не знает о новой поездке Юлии Навальной в Германию

Адвокат не знает о новой поездки Юлии Навальной в Германию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана Давыдова, адвокат Юлия Навальной, не располагает информацией про новую поездку Супруга блогера и оппозиционера Алексея Навального в Германию

«У меня нет никакой информации о Юлии Навальной», - приводит РИА Новости слова адвоката

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свой информационной источник, заявил, что Навальная улетела из России в Германию в минувшую среду, 24 марта. Это уже второй выезд супруги блогера в ФРГ после того, как Навальный получил срок по «делу Ив Роше».

Напомним, первый раз Навальная вылетела рейсом во Франкфурт-на-Майне10 февраля из аэропорта «Домодедово». Немецкие СМИ сообщили, что она находится в Германии с частным визитом. В Москву супруга оппозиционера вернулась 22 февраля.

Напомним, суд в Москве 2 февраля по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы. Блогер должен отбывать наказание он будет в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.