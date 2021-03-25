Синоптик объявил о начале весны в Москве

Синоптик заявил о начале метеорологической весны в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москву пришла метеорологическая весна, сообщил в своём Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также уточнил, что 25 марта 2021 года воздух в столице впервые прогреется до плюс 8-10 градусов. В Московской области температура воздуха поднимется до 6-11 градусов. Оба показателя на семь градусов превышают климатическую норму.

Синоптики называют метеорологической весной погоду, при которой среднесуточная температура остаётся стабильно положительной, но при этом по ночам возможно понижение до отрицательных показателей.