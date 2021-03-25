В процессорах Intel найдены две критические уязвимости Фото: REUTERS

Российские эксперты по кибербезопасности Positive Technologies обнаружили критические уязвимости в процессорах Intel.

Как передают «Известия», специалисты указываю на недокументированные возможности, позволяющие модифицировать микрокод, и перехватить контроль над процессором и всей системой. Доступ к таким возможностям открывается в особом режиме, который есть в большинстве случаев исключительно у инженеров Intel, но в некоторых случаях доступ могут получить и хакеры.

Эксперты Positive Technologies установили, что под угрозой находятся устройства на базе семейства Intel Atom, устанавленные на большинстве нетбуках, планшетах, а также POS-терминалах и кассовых аппаратах. Однако, как отметили специалисты, существует вероятность, что злоумышленники могут получить доступ ко всем актуальным процессорам данного производителя.

В пресс-службе Intel заявили, что серьезно относятся к исследованиям Positive Technologies и внимательно изучают их сообщения.