Премьер Канады считает, что Путину не интересно мнение Запада о нём

Джастин Трюдо отметил, что у него было несколько разговоров с Путины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президента России Владимира Путина не очень волнует мнение Запада о нём. Трюдо сделал это заявление в ответ на жёсткое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Путина.

- За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать всё, что ему будет удобно в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада, - заявил канадский премьер в интервью радиостанции SiriusXM.