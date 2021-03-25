Предельная отпускная цена для вакцины центра Чумакова составит 4 330 руб. за упаковку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предельная отпускная цена для вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак», произведенной Центром имени Чумакова, составит 4 330 рублей за упаковку. Соответствующие решение согласовала Федеральная антимонопольная служба России.

ФАС приняла соответствующие решение рассмотрев документы, представленные Министерствами здравоохранения России и ФГБУ «ФНЦИРИП им. Чумакова РАН», после чего приняла решение согласовать предельные отпускные цены, заявленные на регистрацию «КовиВак».

В документе приведены два вида упаковки вакцины: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

Напомним, ранее гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщал о готовности центра увеличить объем производства вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». По его словам, специалисты центра в апреле и мае текущего года намерены выпускать до 500 тысяч доз препарата в месяц.