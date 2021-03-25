Пластиковые карты могут исчезнуть из России через 10 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Пластиковые карты через десять лет могут исчезнуть с российского рынка. Такое заявление сделал гендиректор Visa в России Михаил Бернер, предположив, что на место придут виртуальные карты.

«Пластик точно останется где-то в воспоминаниях людей. Пластик уже сейчас играет гораздо меньшую роль, чем он играл раньше», - считает он гендиректор Visa в России.

Бернер указал на то, что уже сегодня около 30 процентов новых клиентов крупных банков России не получают пластиковые карты.

По его словам, некоторые люди снова начнут использовать пластиковые карточки, когда ситуация с коронавирусом в мире улучшится, потому что на сегодняшний день не во всех странах можно оплачивать покупки телефоном или без карты.

Как он отметил, именно пандемия спровоцировала также рост бесконтактных платежей. «Рост на 70 процентов с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона», - отметил он.

При этом, комментируя влияние коронавирус на платежный рынок, Бернер отметил, что за прошедший год в России произошел рост электронной коммерции, по своим показателям обгоняющий среднемировые уровни.

«Рост в России электронной коммерция даже опережает среднемировые тренды. Мы видим, что в момент начала пандемии рост был лавинообразный — 20% год к году. И по итогам года цифра выглядит очень хорошо и опережает мировые тренды», - заявил глава Visa.