В России 25 марта 2021 года выявили 9 221 нового заражённого коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки выявлено 9 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время пандемии достигло 4,49 миллиона человек.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли сегодня, 25 марта 2021 года, 10 881 человек. Всего за время пандемии COVID-19 врачи в России вылечили уже 4,1 миллиона пациентов.

В оперштабе также сообщили, что новые заражённые сегодня выявлены в 85 регионах России. У 12,7% из заболевших не было никаких проявлений коронавируса.

За сутки от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний скончались 393 человека. Всего в России за время эпидемии от коронавируса погибли 96 612 человек.

Тремя лидирующими по числу новых заражённых регионами стали Москва (1 787), Санкт-Петербург (804) и Московская область (540). Меньше всего заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области (3), Чукотском автономном округе (1) и Республике Тыва (1).