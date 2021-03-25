Сейшельские острова открыли границы для иностранных туристов

Власти Сейшельских островов приняли решение открыть границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян, отменив карантин, а также требование вакцинных сертификатов.

Как сообщил ранее министр иностранных дел и туризма островного государства Сильвестр Радегонде, при новом режиме въезда для иностранных туристов сохраняется только требование о необходимости ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его необходимо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть предоставлена на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.