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Общество25 марта 2021 12:16

Юрист оценила идею Роскомнадзора запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Специалист напомнила, что при восстановлении аккаунта сами компании запрашивают паспортные данные
Ася КУЗНЕЦОВА
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Проект приказа Роскомнадзора не обязывает соцсети и мессенджеры получать паспортные данные от новых пользователей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идея Роскомнадзора указывать пр регистрации в социальных сетях паспортные данные пользователя логична и соответствует политике компаний, которые при блокировке просят фото с паспортом, заявила юрист, управляющий партнёр консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.

- Неоспоримый факт, что с помощью социальных сетей совершается на сегодняшний день большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим, логичным является сбор перечисленных персональных данных именно при регистрации в социальных сетях, - заявила Кучерена в разговоре с РИА Новости.