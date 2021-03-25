Юрист оценила идею Роскомнадзора запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Проект приказа Роскомнадзора не обязывает соцсети и мессенджеры получать паспортные данные от новых пользователей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идея Роскомнадзора указывать пр регистрации в социальных сетях паспортные данные пользователя логична и соответствует политике компаний, которые при блокировке просят фото с паспортом, заявила юрист, управляющий партнёр консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.

- Неоспоримый факт, что с помощью социальных сетей совершается на сегодняшний день большое количество преступлений, в том числе и против детей. В связи с этим, логичным является сбор перечисленных персональных данных именно при регистрации в социальных сетях, - заявила Кучерена в разговоре с РИА Новости.