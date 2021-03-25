Родственники жертв коронавируса в Италии обвинили власти в неадекватной реакции на пандемию

Родственники жертв коронавирусной инфекции в Италии обратились в суд с просьбой возбудить уголовное дело против властей страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родственники жертв коронавирусной инфекции в Италии обратились в суд с просьбой возбудить уголовное дело против властей страны, обвинив их в неадекватной реакции на пандемию. Жители страны требуют компенсации в размере €100 млн ($122 млн) от членов правительства.

Иск зарегистрирован в римском суде, его подали около 500 человек. Ответчиками по нему выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, передает Reuters.

Обращение в суд подали члены общественной организации Noi Denunceremo. Она была создана в апреле для отстаивания интересов граждан страны, ставших жертвами коронавирусной инфекции в городе Бергамо, столице Ломбардии.

Главы организации Луки Фуско заявил, что иск станет «рождественским подарком» для тех, кто «не сделал то, что требовалось».

Напомним, ВОЗ объявил о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За это время в Италии умерло свыше 35 тысяч человек. Страна находится на шестом месте в мире по количеству летальных исходов, вызванных инфекцией.