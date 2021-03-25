Голикова: В России нет активного распространения британского и южноафриканского штаммов коронавируса

Голикова заявила, что в РФ нет массового распространения зарубежных штаммов COVID Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России нет массового распространения британского, южноафриканского и других штаммов коронавируса, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

- Массового распространения британского или южноафриканского штаммов в России нет, и тем более распространения других зарубежных штаммов, - сообщила Голикова на расширенной итоговой коллегии Роспотребнадзора в четверг.

Она также отметила, что эффективность российских тест-систем и вакцин подтверждена для выявления и предупреждения заражения мутировавшими штаммам коронавируса.