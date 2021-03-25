Посол РФ в Вашингтоне: у России и США нет времени ссориться

Антонов пока не собирается возвращаться в Вашингтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что пока не знает, когда вернется в США. Он отметил важность сохранения дружественных связей между странами.

"У России и США нет времени ссориться", - сказал Антонов РИА Новости.

Ранее посол РФ был вызван в Москву для консультаций. Он находится в столице с прошлого воскресения. Президент России пока не планирует встречи с послом. 25 марта Антонов прибыл в Госдуму для участия в закрытом заседании комитета по международным делам.

Напомним, в одном из интервью президент США Джо Байден сказал, что России придется ответить за вмешательство в президентские выборы. В свою очередь Путин предложил Байдену провести онлайн-встречу и обговорить взаимные претензии, если такие имеются. В графике американского президента пока не нашлось времени для встречи с российским лидером.