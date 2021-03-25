Россияне в возрасте 54-56 лет сталкиваются с наибольшими сложностями при поиске работы

Назван самый сложный для поиска работы возраст Фото: REUTERS

Сложнее всего поиск работы в России дается людям в возрастной категории 54-56 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob. Так, респонденты в этом возрасте оценивают трудности при поиске работы в 8,7 балла из десяти.

Опрошенные поясняют, что найти работу им сложно по ряду причин. Во-первых, многие их них сами имеют завышенные требования. А во-вторых, часть работодателей ищут более молодых специалистов, передает RT.

При этом отмечается, что кандидаты в возрасте 57—59 лет уже сталкиваются с меньшим числом сложностей при поиске работы, они оценивают их в 8,1 балла.

С наименьшими сложностями при трудоустройстве сталкиваются респонденты в возрасте 30—35 лет. Они оценивают трудности в 5,1 из десяти.

А вот совсем молодые специалисты, до 20 лет, оценивают трудности в 6,1 балла из-за отсутствия профессионального опыта.

Напомним, ранее опрос показал, что только 30% россиян поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, передает телеканал «360».

Другое исследование показало, что среднестатистическому россиянину для счастья необходим оклад в 166 тысяч рублей. При этом запросы у мужчин, как правило, выше чем у женщин, пишет ОТР.