Меркель увидела «слабый свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Решающий момент второй волны коронавируса почти преодолен. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, которая отметила, что уже виден «слабый свет в конце тоннеля».

Глава немецкого правительства призвала граждан еще немного продержаться. По ее словам, с началом вакцинации от COVID-19 больницы будут не настолько сильно перегружены, поскольку пожилые люди станут меньше болеть.

«Я вижу слабый свет в конце туннеля, но это невероятно трудное время», - сказала немецкий канцлер в интервью телеканалам RTL и n-tv.

Меркель отметила, что пандемия коронавирусной инфекции оказалась слишком продолжительной как для нее лично, так и для всех жителей. Несмотря на это, как она подчеркнула, вакцины от COVID-19 появились достаточно быстро.

Напомним, что в ряде европейских стран, среди которых и ФРГ, еще действуют ограничительные карантинные меры. Однако в Германии они уже не такие жесткие, как были этой зимой. На данный момент открыты детские сады, школы, а также цветочные и книжные магазины. Предполагалось, что снятие ограничений произойдет в конце марта, однако из-за роста статистики инфицированных локдаун продлили до 18 апреля.