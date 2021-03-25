РПФИ: до мая 2021 года будет налажено производство "Спутника V" в Сербии

До мая 2021 года будет налажено производство "Спутника V" в Сербии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт "Торлак" заключили соглашение о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии.

"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о соглашении для производства вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V", - сообщает фонд.

Отмечено, что производство препарата будет налажено до мая 2021 года. В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона.

Напомним, российский препарат центра имени Гамалеи зарегистрирован более чем в 55 странах. Вакцина стала первой в области профилактики коронавирусной инфекции в мире.

Старейший научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, отметив его высокую эффективность.