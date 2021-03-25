Москва возглавила рейтинг самых популярных городов России для отдыха летом

Названы наиболее популярные города России для отдыха этим летом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики составили список самых популярных российских городов для отдыха предстоящим летом. Для этого специалисты проанализировали уже приобретенные авиабилеты.

Рейтинг популярных для отдыха городов возглавила Москва. По этому направлению совершено 20% от общего числа бронирований.

На втором места оказался Семфирополь, куда собираются 14% путешествующих россиян. Третье место с показателем 11% занял Сочи, передает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Отмечается, что в список популярных мест вошли также Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.

При этом средняя цена купленного или забронированного билета составила 10,6 тысячи рублей, передает Москва 24.

Напомним, ранее исследование показало, что на майские праздники 10% российских путешественников планируют уехать за границу. Остальные хотят посетить Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь, пишут «Известия».