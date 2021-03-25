«Ингосстрах»: число заявленных претензий к врачам выросло в 2020 году на 17%

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В компании уточнили, что речь идет о программе страхования профессиональной ответственности медицинских работников. В денежном эквиваленте объем претензий тоже увеличился, причем сразу на 60%, и достиг отметки в 44 миллиона рублей.

При этом спрос на страхование профессиональной ответственности врачей остался на уровне 2019 года. Это объясняется тем, что многие медицинские организации были переориентированы исключительно на помощь пациентам с COVID-19, говорится в официальном сообщении компании.

«Мировая практика показывает, что порядка 60% претензий к врачам не обоснованы, и мы рассчитывали, что в сложный год число таких претензий должно сократиться. Однако этого не произошло. Вероятно, рост числа претензий к врачам, который мы наблюдаем сейчас, в 2021 году приведет и к увеличению спроса на страхование ответственности медицинских работников. Именно страхование дает возможность цивилизованно и эффективно разрешать конфликтные ситуации в сфере оказания медицинских услуг, защищает врача, а также позволяет пациенту получить компенсацию без походов в суды и правоохранительные органы», - отметил начальник управления страхования ответственности СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин.

Программы страхования ответственности врачей предполагают, что риски по выплате компенсаций пациентам за непреднамеренную ошибку медика берет на себя страховая компания. Полис «Ингосстраха» покрывает профессиональную деятельность медицинского работника за прошедшие 3 года при условии отсутствия заявленных претензий на момент заключения договора. Кроме того, компания сама проводит независимую экспертизу, ведет переговоры с пациентом или его родственниками, а также может дополнительно взять на себя компенсацию морального ущерба в рамках суммы, определенной судом.