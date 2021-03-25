Песков: Россия заинтересована в диалоге с Японией

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва заинтересована в диалоге с Токио по вопросу Курил, и рассчитывает возобновить контакты на высшем уровне, как только позволит ситуация. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в диалоге с Японией, мы заинтересованы в том, чтобы беречь и развивать ту диалоговую инфраструктуру, которая была налажена за последние годы, за последние несколько лет», - отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент России и премьер-министр Японии многократно общались за последние три - четыре года, и выразил надежду, что как только позволят обстоятельства, такое же общение на высшем уровне продолжится, когда все самые актуальные вопросы двусторонних отношений будут обсуждаться в ходе встречи.

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.