Песков: В Кремле не следят за состоянием здоровья Навального

В Кремле не следят за состоянием здоровья Навального. Фото: Бабушкинский суд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 25 марта, ответил на вопрос журналистов о состоянии здоровья осужденного российского оппозиционера Алексея Навального.

- Нет, не следят (в Кремле - прим.ред), и мы никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация исправительных учреждений, это их функция, - заявил Песков журналистам.

Ранее ФСИН назвала удовлетворительным состояние здоровья Алексея Навального после того, как его адвокаты 24 марта сообщили о плохом самочувствии политика.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был осужден на 3,5 года по делу об "ИвРоше". Оппозиционер пропустил без причин несколько явок в УИН в рамках ранее вынесенного условного срока. С августа 2020 года он проходил лечение в Германии, а в последствии якобы реабилитацию. Блогер вернулся в Москву лишь в январе 2021 года. Навальный был арестован и позднее предстал перед судом, который учел ранее надлежащее исполнение им условного приговора. Навальный пробудет в колонии общего режима 2,6 месяцев.