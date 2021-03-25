Кремль: Россия никогда не приемлет вмешательства в свои дела

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия никогда не приемлет вмешательства в свои внутренние дела и не поступает сама таким образом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит», - сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что в России ценят культурные обмены, обмены по линии гражданского общества, «и так далее, и тому подобное», однако не ценят обмены «в формате навязывания тех ценностей, которые... считаются у нас незаконными». «Такое тоже имеет место», - отметил он, не уточняя, о каких именно ценностях идет речь.

Напомним, накануне советник министра обороны РФ, действительный госсоветник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что западные страны во главе с США развязали против России новый тип войны - ментальную. По его мнению, Запад под руководством Америки развязал информационно-гибридную войну, последствия которой могут проявиться не сразу.