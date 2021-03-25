Песков: Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности

Песков отметил, что курс рубля не "лихорадит" на фоне новых санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами в четверг, 25 марта, отвечая на комментарий о том, что "курс рубля лихорадит" на фоне новых американских санкций, выразил несогласие.

"Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного - может быть, но ничего не лихорадит", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что о новых рестрикциях пока не известно.

"Что касается непрекращающихся санкций, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь на встрече с журналистами также ответил на вопросы о состоянии здоровья российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, которому, по словам адвокатов, стало плохо в колонии, взаимодействия России и Японии по теме Курильских островов и ракетных испытаниях КНДР, подчеркнув, что они не угрожают РФ.