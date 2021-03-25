Парламент Нагорного Карабаха признал русский официальным языком Фото: REUTERS

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики признал русский официальным языком, наряду с литературным армянским. Проект законодательных поправок о признании нового официального языка приняли в четверг, 25 марта.

«Парламент принял законопроект, согласно которому русский язык признан официальным», - приводит РИА Новости пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Лусине Аванесяна.

В соответствии с поправками в закон «О языке», обнародованном на сайте парламентом НКР, «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки».

Согласно принятому документу, государственные органы, учреждения и организации, юридические лица теперь обязаны вести делопроизводство на армянском, а, в случае необходимости, и на русском языках.

Кроме того, НКР будет поощрять выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, учебных пособий, справочников, а также научно-методической и научно-популярной литературы.