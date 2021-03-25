Песков предложил бизнесмену Шпигелю обратиться в суд

В Кремле прокомментировали дело бизнесмена Бориса Шпигеля. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дело бизнесмена Бориса Шпигеля.

Он отметил, что в Кремле знают о плохом состоянии здоровья Шпигеля, и добавил, что медицинские работники в СИЗО учтут это.

«Еще раз повторяю, что признать того или иного человека виновным может только суд. В данным случае, есть решение суда о его задержании, он будет находиться в СИЗО», - подчеркнул Песков.

Во время ежедневного брифинга журналисты также спросили пресс-секретаря президента России, видели ли в Кремле интервью газете "Коммерсантъ", в котором Борис Шпигель заявил, что его дело якобы является "заказным".

- Мы видели. Вместе с тем, мы никак не можем комментировать это, потому что это не наша функция... В случае, если какие-то незаконные действия имели место в отношения предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам. Нам не известно, были ли такие обращения в правоохранительные органы, поэтому я не могу ничего комментировать, - ответил Дмитрий Песков.

Напомним, во вторник, 23 марта, Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Шпигеля.

Как сообщал ранее сайт KP.ru, 68-летнего Шпигеля, его супругу и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова задержали по обвинению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Глава региона арестован до 20 мая.