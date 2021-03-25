Песков: ракетные испытания КНДР не представляют угрозы для России

Ракетные испытания КНДР не представляют угрозы для России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 марта, на встрече с журналистами ответил на вопрос о том, обеспокоены ли в Москве ракетными испытаниями Северной Кореи.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют. Но мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями", - сказал Песков.

Южная Корея и Япония ранее сообщили, что за последние дни КНДР провела два ракетных испытания: в воскресенье прошли пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря на малой высоте на небольшую дальность, а в четверг – двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Япония не зафиксировала ущерба судам в Японском море.Испытания были проведены в день начала эстафеты олимпийского огня в префектуре Фукусима.

На встрече с журналистами Песков также обсудил вопрос о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, о взаимодействии России и Японии по теме Курил.