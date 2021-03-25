Песков рассказал о попытках насильно «демократизировать» Россию Фото: REUTERS

Попытки насильственного «демократизаторства» России ощущались с момента крушения Советского Союза, и со временем эти методы совершенствуются. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза, они хорошо ощущались, мы их все наблюдали, мы их все помним», - заявил представитель Кремля.

По его словам, совершенствуясь эти попытки осуществляются с задействованием «все нового и нового технологического инструментария».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне советник министра обороны России, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий указал на то, что западные страны во главе с Вашингтоном развязали против Москвы новый тип войны - ментальную. По его словам, Запад под руководством США развязал информационно-гибридную войну, последствия которой могут проявиться не сразу.