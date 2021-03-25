Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыка Петра Чайковского может заменить российский гимн на Олимпийских играх. Соответствующие предложение сделал Олимпийский комитет России.

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборные России на Чемпионатах мира и Олимпийских играх обязаны выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря следующего года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщал о намерении предложить музыку великого российского классика в качестве замены гимна России на Олимпиаде