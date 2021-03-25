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Спорт25 марта 2021 14:15

Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского

Глава ОКР назвал выбор такой композиции компромиссом для всех сторон
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Олимпийский комитет России предложил заменить гимн музыкой Чайковского

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыка Петра Чайковского может заменить российский гимн на Олимпийских играх. Соответствующие предложение сделал Олимпийский комитет России в Международный олимпийский комитет (МОК)

«Эта торжественная мелодия будет уместной для использования во время протокольных мероприятий. Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия», - заявил глава ОКР Станислав Поздняков, назвав такой выбор компромиссом для всех сторон, и выразив надежду, что МОК примет предложение.

Напомним, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборные России на Чемпионатах мира и Олимпийских играх обязаны выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря следующего года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщал о намерении предложить музыку великого российского классика в качестве замены гимна России на Олимпиаде. На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях на церемонии награждения спортсменов из России ужи использовали фрагмент из концерта №1 с фортепиано и оркестром Чайковского.