Минздрав РФ: неврологические нарушения наблюдаются у 99% переболевших коронавирусом Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Практически у 100 процентов пациентов, которые переболели коронавирусную инфекцию, наблюдаются неприятные последствия в виде нарушений нервной системы. Об этом сообщила внештатный специалист Министерства здравоохранения России по реабилитации Галина Иванова.

«У 99% переболевших коронавирусом наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия», - сообщила эксперт Минздрава.

Как уточнила специалист, после коронавируса у человека могут появиться различные проблемы с нервами, среди которых головная боль, нарушения обоняния и вкуса, нарушение чувствительности, параличи, парезы. Кроме того, когнитивные нарушения разной степени выраженности, а также тревога и депрессия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по состоянию на четверг, 25 марта, В России за сутки выявлено 9 221 новых случаев заражения коронавирусной. Общее число заразившихся за всё время пандемии в стране достигло 4,49 миллиона человек.