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Экономика25 марта 2021 14:24

Минэкономразвития предложит ввести механизм демпфера для растительного масла

Правительство может ввести пошлину на экспорт подсолнечного масла
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минэкономразвития предложит ввести механизм демпфера для растительного масла

Фото: REUTERS

Министерство экономики и развития России в ближайшее время внесет в правительство предложение о введении демпферного механизма на цены на подсолнечное масло и подсолнечник. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников.

Как уточнил министр, российское правительство может ввести пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября, а пошлина на семена подсолнечника будет введена с 1 июля.

«На подсолнечное масло текущая экспортная пошлина не вводится в расчете на договоренности с производителями, что они обеспечат внутренний рынок при этой дополнительной субсидии, что никаких проблем с поставкой на внутренний рынок ни в объемах, ни в цене не будет», - заявил он.

Напомним, накануне заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов сообщил, что мировая конъюнктура на данный момент не способствует снижению цен на сахар и подсолнечное масло, поэтому ведомство планирует вернуться к рыночному регулированию цен на эти продукты. По его словам, речь идет о продлении соглашений, но при этом фокус может быть сделан на участии в них крупных и средних ретейлеров, на два месяца – до октября текущего года.