Шойгу: В Крыму сформируют новый полк ВДВ

В Крыму сформируют новый полк ВДВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Республике Крым к концу 2021 года появится полк ВДВ. Он будет сформирован в городе Феодосия.

«К концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — цитирует министра обороны РИА Новости.

Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Министерства обороны отметил, что в рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что в восточной части Крыма проходят учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск на военном полигоне «Опук».